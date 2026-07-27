鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
中國 A 股三大指數 27 日（周一）收盤走高，中國最大 DRAM 製造商長鑫科技 (688825-CN) 掛牌上市，收盤報人民幣（下同）49.00 元 / 股，上市首日狂飆 465.82%。
上證指數 27 日收報 3,858.25 點，漲 1.15%。深證成指收報 14,148.73 點，漲 2.72%。創業板指收報 3,590.79 點，漲 3.16%。
長鑫科技 27 日收盤報 49.00 元 / 股，上市首日全天飆漲 465.82%，成交額達 1,411 億元，創造 A 股個股單日新高。
長鑫科技收盤總市值大約 3.28 兆元，超越工商銀行 (01398-HK) ，登上 A 股市值王。長鑫科技總市值也超越美股科技巨頭英特爾 (INTC-US) ，英特爾上一交易日收盤市值 4,656 億美元（約合人民幣 3.15 兆元）。
長鑫科技成立於 2016 年，總部位於安徽合肥，是中國規模最大、技術最先進、布局最全的 DRAM 研發設計製造一體化企業。
今年第一季長鑫科技實現營業收入 508 億元，較一年前激增 719.13%；淨利潤 330.12 億元，驟增 1,268.45%；歸屬於母公司所有者的淨利潤 247.62 億元，大幅增長 1,688.30%。
長鑫科技無控股股東和實際控制人，上市前前五大股東分別為清輝集電、長鑫集成、大基金二期、合肥集鑫和安徽省投，持股比例分別為 21.67%、11.71%、8.73%、8.37% 和 7.91%。
清輝集電、長鑫集成等背均為合肥國資背景機構，安徽省投為安徽國資平台。長鑫科技股東還有大基金二期、國調基金、中建材新材料基金等國家級戰略新興產業投資平台。
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