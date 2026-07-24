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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.1%，報84.24美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間24日23:08股價上漲4.09美元，報84.24美元，漲幅5.1%，成交量864,803（股），盤中最高價84.31美元、最低價81.43美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-13.22%
  • 近 1 月：-1.48%
  • 近 3 月：+18.53%
  • 近 6 月：-39.17%
  • 今年以來：-50.57%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A84.695+5.67%

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