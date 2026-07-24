盤中速報 - 費城半導體大跌2.03%，報12093.59點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間24日09:40，費城半導體下跌250.25點（或2.03%），暫報12093.59點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.01%
- 近 1 月：-8.45%
- 近 3 月：+22.48%
- 近 6 月：+55.11%
- 今年以來：+74.27%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌4.27%；美光科技(MU-US)下跌4.1%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.86%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌3.39%；泰瑞達(TER-US)下跌3.11%。
部分成分股表現相對穩健，安可(AMKR-US)上漲1.48%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.69%；科沃(QRVO-US)上漲0.26%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.02%。
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