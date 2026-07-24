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盤中速報 - 費城半導體大跌2.03%，報12093.59點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間24日09:40，費城半導體下跌250.25點（或2.03%），暫報12093.59點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.01%
  • 近 1 月：-8.45%
  • 近 3 月：+22.48%
  • 近 6 月：+55.11%
  • 今年以來：+74.27%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌4.27%；美光科技(MU-US)下跌4.1%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.86%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌3.39%；泰瑞達(TER-US)下跌3.11%。

部分成分股表現相對穩健，安可(AMKR-US)上漲1.48%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲0.69%；科沃(QRVO-US)上漲0.26%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.02%。


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費城半導體11956.61-3.14%
連貫287.92-8.08%
美光科技928.92-6.19%
邁威爾科技196.435-6.16%
萊迪思半導體131.045-5.13%
泰瑞達355.73-4.82%
安可65.8+0.72%
凌雲邏輯133.8+0.20%
科沃86.465-0.31%
思佳訊半導體59.985-0.80%

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