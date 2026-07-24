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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美捷控股(MEDP-US)EPS預估上修至17.58元，預估目標價為600.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對美捷控股(MEDP-US)做出2026年EPS預估：中位數由16.96元上修至17.58元，其中最高估值17.93元，最低估值16.96元，預估目標價為600.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值17.93(17.3)20.0522.6125.53
最低值16.96(16.7)18.4820.4422.1
平均值17.54(16.97)19.3321.5123.68
中位數17.58(16.96)19.2521.523.63

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值28.88億30.83億34.32億35.46億
最低值27.21億29.17億31.22億33.77億
平均值28.37億30.07億32.66億34.58億
中位數28.45億30.07億32.32億34.55億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.817.288.8812.6315.28
營業收入11.42億14.60億18.86億21.09億25.30億

詳細資訊請看美股內頁：
美捷控股(MEDP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMEDP

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