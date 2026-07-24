鉅亨速報 - Factset 最新調查：美捷控股(MEDP-US)EPS預估上修至17.58元，預估目標價為600.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對美捷控股(MEDP-US)做出2026年EPS預估：中位數由16.96元上修至17.58元，其中最高估值17.93元，最低估值16.96元，預估目標價為600.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|17.93(17.3)
|20.05
|22.61
|25.53
|最低值
|16.96(16.7)
|18.48
|20.44
|22.1
|平均值
|17.54(16.97)
|19.33
|21.51
|23.68
|中位數
|17.58(16.96)
|19.25
|21.5
|23.63
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|28.88億
|30.83億
|34.32億
|35.46億
|最低值
|27.21億
|29.17億
|31.22億
|33.77億
|平均值
|28.37億
|30.07億
|32.66億
|34.58億
|中位數
|28.45億
|30.07億
|32.32億
|34.55億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.81
|7.28
|8.88
|12.63
|15.28
|營業收入
|11.42億
|14.60億
|18.86億
|21.09億
|25.30億
詳細資訊請看美股內頁：
美捷控股(MEDP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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