鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估上修至8.96元，預估目標價為78.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.74元上修至8.96元，其中最高估值16.56元，最低估值4.36元，預估目標價為78.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.56(16.56)
|15.01
|14.83
|13.51
|最低值
|4.36(4.36)
|3.24
|4.26
|7
|平均值
|9.47(8.9)
|8.74
|9.75
|10.26
|中位數
|8.96(7.74)
|8.61
|9.96
|10.26
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|459.40億
|487.02億
|514.51億
|544.10億
|最低值
|414.09億
|416.86億
|411.17億
|544.10億
|平均值
|443.48億
|457.03億
|462.84億
|544.10億
|中位數
|456.95億
|467.20億
|462.84億
|544.10億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.28
|4.68
|3.65
|6.00
|2.28
|營業收入
|175.96億
|257.29億
|230.68億
|226.93億
|252.01億
詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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