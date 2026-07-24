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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估上修至8.96元，預估目標價為78.00元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.74元上修至8.96元，其中最高估值16.56元，最低估值4.36元，預估目標價為78.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.56(16.56)15.0114.8313.51
最低值4.36(4.36)3.244.267
平均值9.47(8.9)8.749.7510.26
中位數8.96(7.74)8.619.9610.26

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值459.40億487.02億514.51億544.10億
最低值414.09億416.86億411.17億544.10億
平均值443.48億457.03億462.84億544.10億
中位數456.95億467.20億462.84億544.10億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.284.683.656.002.28
營業收入175.96億257.29億230.68億226.93億252.01億

詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSUN

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