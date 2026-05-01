鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估下修至8.5元，預估目標價為72.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.96元下修至8.5元，其中最高估值11.94元，最低估值6.7元，預估目標價為72.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.94(11.94)
|11.13
|12.75
|16.01
|最低值
|6.7(6.7)
|7.52
|2.75
|10
|平均值
|8.64(8.75)
|9.51
|9.33
|13.01
|中位數
|8.5(8.96)
|9.59
|10.01
|13.01
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|476.71億
|469.86億
|488.26億
|509.91億
|最低值
|286.21億
|290.28億
|402.47億
|509.91億
|平均值
|390.75億
|390.79億
|445.37億
|509.91億
|中位數
|409.34億
|412.23億
|445.37億
|509.91億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.28
|4.68
|3.65
|6.00
|2.28
|營業收入
|175.96億
|257.29億
|230.68億
|226.93億
|252.01億
詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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