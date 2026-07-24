鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過21.53億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-07-24 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。

‌



近一週漲幅：DEXE(DEXE)近一週漲幅88%；DODO(DODO)近一週漲幅17.7%；ZIL(ZIL)近一週漲幅15.3%。