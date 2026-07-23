鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過21.43億美元，NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅達66.2%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格65,678.84美元，24小時漲跌幅-0.50%；以太幣(ETH)現報價格1,929.3美元，24小時漲跌幅+0.27%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達21.43億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達9.28億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.14億美元。
24小時漲幅：NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅66.2%；BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%。
24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；TLM(TLM)24小時跌幅12.5%。
近一週漲幅：DEXE(DEXE)近一週漲幅87.6%；ZIL(ZIL)近一週漲幅17%；Bonk(BONK)近一週漲幅13.3%。
近一週跌幅：TLM(TLM)近一週跌幅23.3%；Prometeus(PROM)近一週跌幅18.2%；1INCH(1INCH)近一週跌幅14.7%。
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