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茂達(6138-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10.95元。
以今日(7月24日)收盤價333.00元計算，預估參考價為322.05元，息值合計為10.95元，股息殖利率3.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
茂達(6138-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為CC01080電子零組件製造業一、研究開發生產製造下列產品：。1.半導體功率IC和其模組 2.半導體功率元件和其模組。3.智慧型功率IC和其模組 4.無線及網路通訊IC 5.光電驅動IC。近5日股價下跌1.22%，櫃買市場加權指數下跌3.66%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/31
|333.00
|10.948
|3.29%
|0.0
|2025/07/31
|179.0
|8.6007
|4.8%
|0.0
|2024/08/01
|179.5
|5.9697
|3.33%
|0.0
|2023/07/28
|156.5
|9.0001
|5.75%
|0.0
|2022/07/28
|136.5
|9.0204
|6.61%
|0.0
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