盤後速報 - 基泰(2538)下週(7月30日)除息0.5元，預估參考價9.4元
鉅亨網新聞中心
基泰(2538-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(7月23日)收盤價9.90元計算，預估參考價為9.4元，息值合計為0.5元，股息殖利率5.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
基泰(2538-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出售、出租業務(營造廠除外)。企業管理、財務管理及投資計劃之諮詢分析顧問業務。廢棄物處理業及其他環保服務業(廢棄土處理)。近5日股價上漲0.61%，集中市場加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|9.90
|0.5
|5.05%
|0.0
|2025/07/31
|13.55
|0.7
|5.17%
|0.0
|2024/10/07
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.15
|2024/08/26
|20.6
|0.7
|3.4%
|0.0
|2023/07/04
|12.9
|0.5
|3.88%
|0.0
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