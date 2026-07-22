盤中速報 - 茂達(6138)急拉4.88%報344.0元，成交1,821張
鉅亨網新聞中心
茂達(6138-TW)近5分K漲速4.88%，22日10:31報344.0元，成交1,821張，今日漲幅為8.18％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
茂達(6138-TW)近5日股價下跌4.5% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 下跌 7.55%。櫃買市場加權指數 下跌 6.25%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-691 張
- 外資買賣超：-973 張
- 投信買賣超：+307 張
- 自營商買賣超：-25 張
- 融資增減：-267 張
- 融券增減：+14 張
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