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盤中速報 - 茂達(6138)股價拉至漲停，漲停價349.5元，成交1,757張

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茂達(6138-TW)22日10:30上漲31.5元，股價漲停報349.5元，委買1,000張、委賣36,000張，成交1,757張。

主要業務為CC01080電子零組件製造業一、研究開發生產製造下列產品：。1.半導體功率IC和其模組 2.半導體功率元件和其模組。3.智慧型功率IC和其模組 4.無線及網路通訊IC 5.光電驅動IC。

茂達(6138-TW)近5日股價下跌4.5%，櫃買市場加權指數下跌6.25%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-691 張
  • 外資買賣超：-973 張
  • 投信買賣超：+307 張
  • 自營商買賣超：-25 張
  • 融資增減：-267 張
  • 融券增減：+14 張

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