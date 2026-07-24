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群益期(6024-TW)下週(7月31日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.8元，股票股利0.67元，合計股利3.47元。
以今日(7月24日)收盤價64.90元計算，預估參考價為58.2元，權息值合計為6.7元，股息殖利率4.31%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
群益期(6024-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為期貨經紀、自營業務、期貨顧問事業、期貨經理事業。證券交易輔助人、證券投資顧問事業、證券業(自營)、槓桿交易商。其他經主管機關核准之項目。近5日股價下跌1.38%，集中市場加權指數下跌1.7%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/31
|64.90
|2.8
|4.31%
|0.67
|2025/06/18
|50.3
|2.83
|5.63%
|0.0
|2024/06/18
|60.9
|3.44
|5.65%
|0.0
|2023/06/20
|44.9
|3.02
|6.73%
|0.0
|2022/07/11
|35.9
|1.6
|4.46%
|0.0
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