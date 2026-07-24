「鎖機催繳」惹爭議！傳蘋果下周推「Apple Upgrade」租機計畫 欠費將鎖9成應用程式

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-24 17:01

外媒最新報導指出，蘋果預計在下周二 (28 日) 推出全新「Apple Upgrade」設備租賃計畫，搭配 iOS 27 測試版中首度曝光的監管式風控架構，對分期逾期用戶實施嚴苛權限限制，引發業界熱議。

(圖:shutterstock)

綜合《Gizmodo》、《彭博資訊》等美媒報導，該計畫主打降低 iPhone、Mac 等高價產品入手門檻，採長期租賃模式，用戶全程不取得設備所有權，與一般分期付款本質不同。

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報導指出，最爭議部分在於系統層級的還款監控：一旦用戶多次逾期，設備將自動切換至「受限模式」，九成以上 App 遭封禁，僅保留電話、設定、健康等 9 項基礎功能，智慧手機瞬間降級為功能機。

更特殊的是，應用程式被封鎖期間，用戶仍須照繳各類軟體訂閱費。

此外，租賃設備不得加購 AppleCare 保修服務，損壞風險全數由用戶承擔。系統設有雙重防規避機制，受限狀態下無法恢復原廠設定，亦禁止私下轉售，從源頭杜絕逃費。

計畫付款服務由瑞典金融科技公司 Klarna 承接，用戶申辦須通過信用審核，逾期封禁標準由放貸方設定。