鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceNow公司(NOW-US)EPS預估下修至4.08元，預估目標價為140.00元
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根據FactSet最新調查，共44位分析師，對ServiceNow公司(NOW-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.15元下修至4.08元，其中最高估值4.48元，最低估值3.84元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.48(4.48)
|5.57
|7.17
|8
|最低值
|3.84(3.83)
|4.35
|5.23
|6.38
|平均值
|4.09(4.15)
|5.02
|6.12
|7.18
|中位數
|4.08(4.15)
|5.05
|6.06
|7.39
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|163.98億
|202.83億
|250.49億
|273.48億
|最低值
|160.00億
|189.04億
|220.29億
|259.23億
|平均值
|162.05億
|192.43億
|228.10億
|266.56億
|中位數
|162.06億
|192.06億
|227.73億
|266.26億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.23
|0.32
|1.68
|1.37
|1.67
|營業收入
|58.96億
|72.45億
|89.71億
|109.84億
|132.78億
詳細資訊請看美股內頁：
ServiceNow公司(NOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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