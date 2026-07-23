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鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceNow公司(NOW-US)EPS預估下修至4.08元，預估目標價為140.00元

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根據FactSet最新調查，共44位分析師，對ServiceNow公司(NOW-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.15元下修至4.08元，其中最高估值4.48元，最低估值3.84元，預估目標價為140.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.48(4.48)5.577.178
最低值3.84(3.83)4.355.236.38
平均值4.09(4.15)5.026.127.18
中位數4.08(4.15)5.056.067.39

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值163.98億202.83億250.49億273.48億
最低值160.00億189.04億220.29億259.23億
平均值162.05億192.43億228.10億266.56億
中位數162.06億192.06億227.73億266.26億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.230.321.681.371.67
營業收入58.96億72.45億89.71億109.84億132.78億

詳細資訊請看美股內頁：
ServiceNow公司(NOW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSNOW

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