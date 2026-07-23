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鉅亨速報 - Factset 最新調查：如瑞迪博士 ADR(RDY-US)EPS預估下修至0.45元，預估目標價為12.79元

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根據FactSet最新調查，共34位分析師，對如瑞迪博士 ADR(RDY-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.46元下修至0.45元，其中最高估值0.61元，最低估值0.28元，預估目標價為12.79元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值0.61(0.61)0.740.97
最低值0.28(0.28)0.430.52
平均值0.46(0.46)0.590.74
中位數0.45(0.46)0.60.73

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值39.07億45.29億50.19億
最低值32.17億36.28億41.61億
平均值36.43億40.68億44.81億
中位數36.62億40.51億44.50億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS0.380.680.810.800.58
營業收入28.78億30.60億33.72億38.50億38.02億

詳細資訊請看美股內頁：
如瑞迪博士 ADR(RDY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRDY

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