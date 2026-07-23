鉅亨速報 - Factset 最新調查：如瑞迪博士 ADR(RDY-US)EPS預估下修至0.45元，預估目標價為12.79元
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根據FactSet最新調查，共34位分析師，對如瑞迪博士 ADR(RDY-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.46元下修至0.45元，其中最高估值0.61元，最低估值0.28元，預估目標價為12.79元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.61(0.61)
|0.74
|0.97
|最低值
|0.28(0.28)
|0.43
|0.52
|平均值
|0.46(0.46)
|0.59
|0.74
|中位數
|0.45(0.46)
|0.6
|0.73
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|39.07億
|45.29億
|50.19億
|最低值
|32.17億
|36.28億
|41.61億
|平均值
|36.43億
|40.68億
|44.81億
|中位數
|36.62億
|40.51億
|44.50億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|0.38
|0.68
|0.81
|0.80
|0.58
|營業收入
|28.78億
|30.60億
|33.72億
|38.50億
|38.02億
詳細資訊請看美股內頁：
如瑞迪博士 ADR(RDY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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