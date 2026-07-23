盤中速報 - 費城半導體大跌1.37%，報12240.08點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日09:30，費城半導體下跌170.58點（或1.37%），暫報12240.08點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.09%
- 近 1 月：-15.2%
- 近 3 月：+25.24%
- 近 6 月：+54.07%
- 今年以來：+75.21%
焦點個股
費城半導體成分股以德州儀器(TXN-US)領跌。德州儀器(TXN-US)下跌6.16%；超捷國際(MCHP-US)下跌3.99%；安森美半導體(ON-US)下跌3.83%；亞德諾(ADI-US)下跌3.18%；安謀控股公司(ARM-US)下跌2.96%。
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