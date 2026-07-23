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盤中速報 - 費城半導體大跌1.37%，報12240.08點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日09:30，費城半導體下跌170.58點（或1.37%），暫報12240.08點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.09%
  • 近 1 月：-15.2%
  • 近 3 月：+25.24%
  • 近 6 月：+54.07%
  • 今年以來：+75.21%

焦點個股


費城半導體成分股以德州儀器(TXN-US)領跌。德州儀器(TXN-US)下跌6.16%；超捷國際(MCHP-US)下跌3.99%；安森美半導體(ON-US)下跌3.83%；亞德諾(ADI-US)下跌3.18%；安謀控股公司(ARM-US)下跌2.96%。

部分成分股表現相對穩健，美光科技(MU-US)上漲1.39%；安可(AMKR-US)上漲0.03%。


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費城半導體12423.230.10%
德州儀器282.89-3.84%
超捷國際82.26-3.25%
安森美半導體89.66-2.89%
亞德諾379.215-1.94%
安謀控股公司281.3-0.74%
美光科技996.4625+3.85%
安可66.29-1.02%

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