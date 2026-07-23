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外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.74%，報16.6839元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日21:30，美元/南非蘭特上漲0.285點漲幅達1.74%，暫報16.6839點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.03%
  • 近 1 週：+0.62%
  • 近 3 月：-0.37%
  • 近 6 月：+1.75%
  • 今年以來：-1.01%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.82，本日上漲0.18%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.81，本日上漲0.73%
  • 美元/泰銖相關性0.78，本日上漲0.18%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.83，本日上漲0.26%
  • 歐元/美元相關性-0.75，本日上漲0.24%
  • 紐元/美元相關性-0.73，本日上漲0.71%

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美元/南非蘭特16.705+1.87%
泰銖/美元0.0296+0.00%
澳元/美元0.6972-0.27%
歐元/美元1.1368-0.32%
紐元/美元0.5769-0.77%

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