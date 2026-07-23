外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.28%，報16.6088元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日21:10，美元/南非蘭特上漲0.21點漲幅達1.28%，暫報16.6088點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.03%
- 近 1 週：+0.62%
- 近 3 月：-0.37%
- 近 6 月：+1.75%
- 今年以來：-1.01%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.82，本日上漲0.2%
- 美元/墨西哥披索相關性0.81，本日上漲0.78%
- 美元/泰銖相關性0.78，本日上漲0.21%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
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