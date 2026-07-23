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鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估下修至30.6元，預估目標價為1,254.50元

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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2026年EPS預估：中位數由31.21元下修至30.6元，其中最高估值34.75元，最低估值14.39元，預估目標價為1,254.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值34.75(34.75)30.4144.9654.6
最低值14.39(14.39)17.1621.536.96
平均值29.67(29.76)24.7834.7145.82
中位數30.6(31.21)24.6834.6446.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值467.58億556.57億683.52億776.82億
最低值444.36億491.04億527.42億636.96億
平均值459.13億526.32億605.11億697.84億
中位數460.62億524.05億605.36億699.34億

歷史獲利表現

項目2024年2025年
EPS5.5817.69
營業收入349.43億380.62億

詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGEV

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