鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估下修至30.6元，預估目標價為1,254.50元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2026年EPS預估：中位數由31.21元下修至30.6元，其中最高估值34.75元，最低估值14.39元，預估目標價為1,254.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|34.75(34.75)
|30.41
|44.96
|54.6
|最低值
|14.39(14.39)
|17.16
|21.5
|36.96
|平均值
|29.67(29.76)
|24.78
|34.71
|45.82
|中位數
|30.6(31.21)
|24.68
|34.64
|46.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|467.58億
|556.57億
|683.52億
|776.82億
|最低值
|444.36億
|491.04億
|527.42億
|636.96億
|平均值
|459.13億
|526.32億
|605.11億
|697.84億
|中位數
|460.62億
|524.05億
|605.36億
|699.34億
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2025年
|EPS
|5.58
|17.69
|營業收入
|349.43億
|380.62億
詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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