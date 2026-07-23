鉅亨網記者陳于晴 台北
金管會積極推動台灣成為亞洲資產管理中心政策，投信業資產管理規模迎來跳躍式成長，至 2026 年中公私募及全委規模已突破 22 兆元。面對大資產管理時代的來臨，投信投顧公會號召業界高階主管共同宣示三項核心原則，包括加強公司治理與資訊透明、前瞻培育國際人才、支持金融回饋與社會共好。投信產業將以信任為根本，深化內部控制並推動多元金融服務創新，攜手社會邁向共榮發展。
投信投顧公會尤昭文理事長在開場致詞時表示，2024 年金管會推動亞洲資產管理中心政策以來，投信業的資產管理規模成跳躍式成長：境內公募加私募基金至 2026 年 6 月底規模達 16.2 兆元，相較於 2024 年底的 9.6 兆元，成長近 70%；全權委託投資業務部分，到 2026 年 6 月底規模為 6.7 兆元，與 2024 年底的 3.4 兆元相比，亦成長近 1 倍。
投信投顧公會舉辦高階主管論壇，號召業者落實三項自我提升原則，第一、加強公司治理與資訊透明：恪守善良管理人職責，落實內控三道防線，運用科技優化利害關係人與利益衝突管理。
第二、前瞻培育人才與國際交流：結合公司發展目標與員工職涯，繪製「人才地圖」並編列預算，積極招攬與交流國際人才。第三、支持金融回饋與社會共好：結合事業經營策略，規劃對員工、客戶及社會的回饋，創造多贏局面。
金管會監理態度已從傳統的「防弊圍堵」轉向「監理與發展並進（油門與煞車哲學）」。副主委陳彥良強調，資產管理業須以「信任為本、人才為基、普惠共好」為核心；並舉 LTCM 事件警惕業者敬畏市場與控管風險，同時引用孔子「民無信不立」說明民眾信任為行業立足之本。
在此政策引導下，投信業務定位亦由過去的公募基金延伸至私募基金、家族辦公室、另類投資及基金型 REITs，並可整合信託、稅務、法律等領域，提供高資產客戶全方位的財富傳承服務。
對於亞洲資產管理中心推動成果，統一投信總經理董永寬指出，設置地方專區試辦外部資產管理顧問 (EAM) 及多通路銷售境外基金等業務，是打造國際競爭力的起點，目前相關試辦已宣布延長 1 年，並研擬放寬投資人數限制。
尤昭文指出，預估 2030 年全球私募市場收入將佔資管業逾五成，台灣應打造從創投、私募至公募的完整生態系。投信業者應持續創新產品、重塑流動性風險管理，並積極網羅核心人才。
律師谷湘儀建議邀集業界討論制定共同的管理標準；台新投信總經理葉柱均則建議開放官方資料庫查詢權限以降低資訊不對稱、深化董監事培訓、發揮功能性委員會效益，並善用科技偵測異常交易。富邦投信董事長黃昭棠強調，投信應透過理財教育與金融培力回饋社會、協助客戶達成人生目標，並建立友善職場，以長期累積投資人的認同與信任。