鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-23 20:01

金管會積極推動台灣成為亞洲資產管理中心政策，投信業資產管理規模迎來跳躍式成長，至 2026 年中公私募及全委規模已突破 22 兆元。面對大資產管理時代的來臨，投信投顧公會號召業界高階主管共同宣示三項核心原則，包括加強公司治理與資訊透明、前瞻培育國際人才、支持金融回饋與社會共好。投信產業將以信任為根本，深化內部控制並推動多元金融服務創新，攜手社會邁向共榮發展。

投信投顧公會尤昭文理事長在開場致詞時表示，2024 年金管會推動亞洲資產管理中心政策以來，投信業的資產管理規模成跳躍式成長：境內公募加私募基金至 2026 年 6 月底規模達 16.2 兆元，相較於 2024 年底的 9.6 兆元，成長近 70%；全權委託投資業務部分，到 2026 年 6 月底規模為 6.7 兆元，與 2024 年底的 3.4 兆元相比，亦成長近 1 倍。

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投信投顧公會舉辦高階主管論壇，號召業者落實三項自我提升原則，第一、加強公司治理與資訊透明：恪守善良管理人職責，落實內控三道防線，運用科技優化利害關係人與利益衝突管理。

第二、前瞻培育人才與國際交流：結合公司發展目標與員工職涯，繪製「人才地圖」並編列預算，積極招攬與交流國際人才。第三、支持金融回饋與社會共好：結合事業經營策略，規劃對員工、客戶及社會的回饋，創造多贏局面。

金管會監理態度已從傳統的「防弊圍堵」轉向「監理與發展並進（油門與煞車哲學）」。副主委陳彥良強調，資產管理業須以「信任為本、人才為基、普惠共好」為核心；並舉 LTCM 事件警惕業者敬畏市場與控管風險，同時引用孔子「民無信不立」說明民眾信任為行業立足之本。

在此政策引導下，投信業務定位亦由過去的公募基金延伸至私募基金、家族辦公室、另類投資及基金型 REITs，並可整合信託、稅務、法律等領域，提供高資產客戶全方位的財富傳承服務。

對於亞洲資產管理中心推動成果，統一投信總經理董永寬指出，設置地方專區試辦外部資產管理顧問 (EAM) 及多通路銷售境外基金等業務，是打造國際競爭力的起點，目前相關試辦已宣布延長 1 年，並研擬放寬投資人數限制。

尤昭文指出，預估 2030 年全球私募市場收入將佔資管業逾五成，台灣應打造從創投、私募至公募的完整生態系。投信業者應持續創新產品、重塑流動性風險管理，並積極網羅核心人才。