盤中速報 - 旺宏(2337)大跌7.04%，報125.5元
鉅亨網新聞中心
旺宏(2337-TW)23日12:07股價下跌9.5元，報125.5元，跌幅7.04%，成交51,604張。
旺宏(2337-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件，及其系統應用產品之。研究發展、設計、製造、測試、銷售及顧問諮詢。
近5日股價下跌9.09%，集中市場加權指數下跌1.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-19,654 張
- 外資買賣超：-19,240 張
- 投信買賣超：-170 張
- 自營商買賣超：-244 張
- 融資增減：-7,083 張
- 融券增減：+816 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲15.7點至397.66點，漲幅4.11%
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲15.31點至397.27點，漲幅4.01%
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲15.14點至397.1點，漲幅3.96%
- 〈台股開盤〉再漲千點站回4萬5遇月線反壓 台積電翻黑漲點收斂
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇