鉅亨速報

盤中速報 - 旺宏(2337)大跌7.04%，報125.5元

鉅亨網新聞中心

旺宏(2337-TW)23日12:07股價下跌9.5元，報125.5元，跌幅7.04%，成交51,604張。

旺宏(2337-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件，及其系統應用產品之。研究發展、設計、製造、測試、銷售及顧問諮詢。

近5日股價下跌9.09%，集中市場加權指數下跌1.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-19,654 張
  • 外資買賣超：-19,240 張
  • 投信買賣超：-170 張
  • 自營商買賣超：-244 張
  • 融資增減：-7,083 張
  • 融券增減：+816 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數44522.36-0.68%
旺宏128-5.19%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能均線獲利股

中弱短強
旺宏

87.1%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty