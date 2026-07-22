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盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲15.31點至397.27點，漲幅4.01%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間22日11:15，櫃買市場加權指數上漲15.31點（或4.01%），暫報397.27點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-6.25%
  • 近 1 月：-14.56%
  • 近 3 月：-2.2%
  • 近 6 月：+30.29%
  • 今年以來：+38.27%

焦點個股


車用記憶體概念領漲+7.99%。其中 南亞科(2408-TW) 上漲 10% ; 華邦電(2344-TW) 上漲 9.97% ; 旺宏(2337-TW) 上漲 9.76% 。

科技股概念領漲+7.18%。其中 華新科(2492-TW) 上漲 9.89% ; 緯創(3231-TW) 上漲 9.7% ; 聯電(2303-TW) 上漲 5.58% 。


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台股指數台股盤中指數走勢櫃買市場加權指數車用記憶體科技股

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集中市場加權指數45002.77+1.74%
南亞科445.5+10.0%
華邦電171+9.97%
旺宏135+9.76%
華新科300+9.89%
緯創164+9.70%
聯電142+5.58%

鉅亨贏指標

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#定海雙針

偏弱
華邦電

87.5%

勝率
偏弱
旺宏

90%

勝率

#一紅吃三黑

偏弱
華邦電

87.5%

勝率

#指標剛突破

偏弱
旺宏

90%

勝率

#極短線強勢

偏弱
旺宏

90%

勝率

#波段上揚股

中強短弱
南亞科

63.33%

勝率

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