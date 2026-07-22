盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲15.31點至397.27點，漲幅4.01%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間22日11:15，櫃買市場加權指數上漲15.31點（或4.01%），暫報397.27點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.25%
- 近 1 月：-14.56%
- 近 3 月：-2.2%
- 近 6 月：+30.29%
- 今年以來：+38.27%
焦點個股
車用記憶體概念領漲+7.99%。其中 南亞科(2408-TW) 上漲 10% ; 華邦電(2344-TW) 上漲 9.97% ; 旺宏(2337-TW) 上漲 9.76% 。
科技股概念領漲+7.18%。其中 華新科(2492-TW) 上漲 9.89% ; 緯創(3231-TW) 上漲 9.7% ; 聯電(2303-TW) 上漲 5.58% 。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲15.14點至397.1點，漲幅3.96%
- 盤中速報 - 集中市場加權指數上漲888.23點至45121.1點，漲幅2.01%
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲15.56點至397.52點，漲幅4.07%
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲15.26點至397.22點，漲幅4%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇