盤中速報 - 華邦電(2344)大跌7.02%，報159元
鉅亨網新聞中心
華邦電(2344-TW)23日11:56股價下跌12元，報159.0元，跌幅7.02%，成交119,614張。
華邦電(2344-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為1積體電路2半導體記憶零組件及其系統產品3電腦系統用、數位通訊。用、及週邊設備用之半導體零組件及其系統產品4其他半導體零組件。5電腦軟體程式設計及資料處理6兼營與業務相關之進出口貿易業務。
近5日股價下跌5.26%，集中市場加權指數下跌1.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-57,031 張
- 外資買賣超：-47,028 張
- 投信買賣超：-12,992 張
- 自營商買賣超：+2,989 張
- 融資增減：-4,332 張
- 融券增減：-348 張
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