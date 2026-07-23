鉅亨速報

盤中速報 - 華邦電(2344)大跌7.02%，報159元

鉅亨網新聞中心

華邦電(2344-TW)23日11:56股價下跌12元，報159.0元，跌幅7.02%，成交119,614張。

華邦電(2344-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為1積體電路2半導體記憶零組件及其系統產品3電腦系統用、數位通訊。用、及週邊設備用之半導體零組件及其系統產品4其他半導體零組件。5電腦軟體程式設計及資料處理6兼營與業務相關之進出口貿易業務。

近5日股價下跌5.26%，集中市場加權指數下跌1.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-57,031 張
  • 外資買賣超：-47,028 張
  • 投信買賣超：-12,992 張
  • 自營商買賣超：+2,989 張
  • 融資增減：-4,332 張
  • 融券增減：-348 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數44480.5-0.77%
華邦電159.5-6.73%

鉅亨贏指標

了解更多

#空頭吞噬

中弱短強
華邦電

88.24%

勝率

#弱勢下殺股

中弱短強
華邦電

88.24%

勝率

#動能均線獲利股

中弱短強
華邦電

88.24%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty