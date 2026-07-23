鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-23 09:26

台鎔科技 (6947-TW) 今 (23) 日以每股 66 元正式掛牌上市交易，早盤最高達 79 元，漲幅達 19.69%，象徵公司在半導體廢棄物處理、資源化與能源化領域的長期深耕獲得資本市場肯定，成功上市掛牌也爲台鎔科技邁向新里程碑。

台鎔科技今上市掛牌交易歡度蜜月 早盤最高上漲近2成。(圖：台鎔提供)

台鎔 2026 年累計 1-6 月營收 8.53 億元較去年同期成長 71.42%，毛利率 37.92%，年增 21.15 個百分點，稅後純益。稅後純益 1.35 億元，年增 8.92 倍，每股純益並達 1.44 元。

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而台鎔科技 2026 年第二季營收 4.4 億元，毛利率 37.33%，季減 1.24%，單季稅後純益 8003 萬元，季增 44.44%，每股純益 0.85 元。

台鎔科技營收展現亮眼佳績，主要得益於台灣的半導體供應鏈擴產效益持續發酵，帶動半導體有害事業廢液處理需求維持高檔 。此外，100% 持股的子公司「翰陽綠能」自 2025 年底正式商轉以來，生活垃圾與一般事業廢棄物處理量能持續滿載，整體發電效率穩定 。

隨著 AI 基礎設施需求快速成長，台灣半導體廠陸續擴產，在先進製程產能持續投產下，半導體所需之特化品溶劑使用量及複雜度雙雙提高，造成半導體相關廢棄物的處理需求量高於目前台灣的處理產能 。

台鎔科技持續在有害廢棄物處理領域保持領先地位 。公司目前擁有結合焚化與蒸餾的完整處理鏈，月許可量可達焚化處理 3848 噸與物理處理 2,880 噸，並以精準配料與數據化分析確保穩定熱值與高效率處理能力 。尤其在半導體產業需求持續高檔之際，台鎔憑藉長年服務國際半導體與電子大廠的實績，搭配嚴謹的污染防制系統與超過 300 天的年均運轉天數。

在子公司方面，翰陽綠能為台鎔科技 100% 持股子公司，自 2020 年與新竹縣政府簽訂 BOO 投資案以來，已於 2025 年 12 月 31 日正式商轉 。自正式商轉以來，翰陽綠能已經處理超過 14 萬噸新竹縣十三鄉鎮市之民生垃圾，有效解決過去縣內無焚化爐的狀況 。目前縣內民生垃圾已全數由翰陽綠能處理，並且在處理過程中累積發電 1.4 億度電回供給縣內民眾使用，透過 25% 以上的再生能源轉換效率發電，著實做到轉廢為能，資源再生的實績 。

台鎔科技成立於 2012 年，長期專注於半導體特化品廢液、有害事業廢棄物及一般事業廢棄物的處理與再生利用，具備「焚化、蒸餾、能源化」三位一體的整合能力，是國內少數能提供完整循環經濟解決方案的企業。公司累積數萬筆廢溶劑大數據配方資料庫，能精準掌握廢液特性，維持焚化爐高燃燒效率與合規運轉，連續多年運轉天數突破 300 天，展現穩定處理能量。