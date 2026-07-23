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Google AI搜索吸走流量 美國老牌媒體醞釀「斷供」

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電

據《華爾街日報》22 日（周三）報導，知情人士透露，為 Google 海量搜索結果提供內容支撐的在線論壇 Reddit，已在討論切斷這家科技巨頭出於 AI 用途獲取其內容的渠道。

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Google AI搜索吸走流量，美國老牌媒體醞釀「斷供」。（圖：Shutterstock）

越來越多在線媒體公司對 Google 表達不滿，Reddit 便是這股日益壯大的聲浪中的一員。眼下 AI 正在改變人們的提問方式，不僅吸走搜索流量，更顛覆新聞媒體的收入模式。


這些公司表示，Google 已不再是可靠訪客來源，尤其是在 Google 擴展了 AI 搜索功能之後。

《USA Today》、《Politico》、《經濟學人》、《People》和《路透》都在評估將如何繼續與 Google 合作，甚至是否還要繼續合作。

Reddit 在 2024 年達成了一項每年 6,000 萬美元的協議，允許 Google 使用其資料來訓練 AI 模型。

但消息人士表示，在 AI 生成的查詢答案導致外部網站點擊量減少之際，Reddit 高層正在重新權衡繼續向 Google 輸送內容的價值。目前雙方正就即將到期協議的續簽事宜展開談判。

「對某些類型的新聞媒體來說，這關乎存亡，」媒體咨詢公司 DJB Strategies 執行長 David Buttle 表示。「他們正在考慮採取更激進的手段。」

Cloudflare 的數據顯示，「自動化爬蟲」目前已佔到全部網路流量的一半以上。一部分「爬蟲」抓取新聞媒體的內容來訓練自己的 AI 模型，另一些則爬取網站以幫助快速回答用戶查詢，或將內容轉售給其他公司。

隨著技術變得愈發複雜，攔截「爬蟲」的努力已變成一場打地鼠遊戲。

目前新聞媒體依然對 Google 的「爬蟲」敞開大門，因為「爬蟲」同時為 Google 的 AI 工具和搜索功能輸送數據，新聞媒體通常無法做到「精準屏蔽」，一旦切斷其中一項，另一項也會隨之被切斷。

《USA Today》正在考慮攔截 Google 的「爬蟲」，一旦攔截，意味著其內容既不會出現在 Google 的 AI 摘要中，也將徹底告別帶有藍色超連結的傳統搜索結果。

搜索數據分析公司 Semrush 的數據顯示，2025 年 6 月至 2026 年 6 月期間，《USA Today》來自美國用戶的 Google 自然搜索流量幾乎掉了一半。

「是時候表明立場，說一句適可而止了。」《USA Today》執行長 Mike Reed 表示。

他強調，如果搜索流量下滑趨勢不改，《USA Today》準備隨時切斷 Google 的訪問權限，並且已經在為沒有《USA Today》流量帶來收入的未來做準備。

2025 年 6 月至 2026 年 6 月期間，《Politico》來自美國用戶的 Google 搜索流量下降 23%，《CNN》減少約 25%，《Business Insider》的降幅更超過 85%。


 


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