鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-23 07:50

〈財報〉半導體業風向球德儀財測亮眼 卻無法驚艷投資人 盤後下挫4% (圖:Reuters/TPG)

F2026 Q3 財測 vs 分析師預測

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營收：56.5-61.5 億美元 vs 56.2 億美元

EPS：2.23-2.57 美元 vs 2.15 美元

德儀是本季首家發布財測的美國大型半導體業者，也是市場提供觀察 AI 晶片產業景氣的重要風向球。該公司擁有半導體業最廣泛的產品線與客戶群，近年來已在 AI 資料中心市場取得顯著進展，其晶片廣泛應用於輝達 (NVDA-US) 等公司高階運算設備的電源管理等關鍵元件。

最新展望顯示，德儀正崛起為人工智慧 (AI) 支出熱潮下的受惠者。與此同時，汽車和工廠設備晶片需求回春，也嘉惠了德儀長期以來的營運主力。

不過，德儀今年來股價已上漲 70%，即使財測亮眼，仍無法滿足投資人高昂期待，盤後股價一度下跌 4%，截稿前跌 3.1%。該股周三正規交易時段收在每股 294.19 美元。

F2026 Q2(6/30 止) 財報關鍵數字 vs 分析師預期

營收：54.6 億美元 vs 52.6 億美元

EPS：2.14 美元

第 2 季營收年增 23% 至 54.6 億美元，德儀執行長 Haviv Ilan 說，營收成長「來自工業、資料中心和汽車領域的廣泛成長」。

德州儀器表示，汽車市場已成為目前的亮點，在長時間消化過剩的晶片庫存之後，汽車業如今已重新恢復零組件採購，帶動需求回升。

德儀在歷經多年大舉投資新晶圓廠後，目前正回到相對較低的資本支出水準。德儀表示，這波產能現代化投資將有助於降低晶片製造成本，進一步提升獲利能力。

德儀高層也認為，相較於把生產外包的競爭對手，自有製造能力可帶來更大的營運彈性。隨著大型投資告一段落，德儀承諾將恢復長期策略，把更多自由現金流回饋股東。

德儀財務長 Lizardi 表示，2026 年資本支出計畫維持原先 20-30 億美元的規劃不變，這與過去三年平均每年 48 億美元的資本支出相比將大幅下降。

Lizardi 表示，即使整體營收仍未回到過去高峰，只要市場需求能從目前水準進一步增加，德儀將具備同業少有的供貨能力。原因在於，德儀已預留足夠的廠房空間，可迅速完成設備建置並投入生產，這與過去相比「完全不同」。