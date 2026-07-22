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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對諾斯洛普格拉曼(NOC-US)做出2026年EPS預估：中位數由28.24元上修至28.78元，其中最高估值29.17元，最低估值27.7元，預估目標價為640.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|29.17(29.17)
|31.84
|34.78
|36.45
|最低值
|27.7(27.7)
|29.5
|31.83
|33.87
|平均值
|28.52(28.44)
|30.36
|32.88
|34.96
|中位數
|28.78(28.24)
|30.2
|32.69
|34.93
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|443.85億
|480.60億
|522.60億
|526.35億
|最低值
|438.08億
|462.63億
|487.96億
|520.59億
|平均值
|440.45億
|470.68億
|500.10億
|522.87億
|中位數
|440.26億
|470.08億
|497.17億
|522.51億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|43.54
|31.47
|13.53
|28.34
|29.08
|營業收入
|356.67億
|366.02億
|392.90億
|410.33億
|419.54億
詳細資訊請看美股內頁：
諾斯洛普格拉曼(NOC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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