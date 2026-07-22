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鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估下修至1.52元，預估目標價為25.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對科爾礦業(CDE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.55元下修至1.52元，其中最高估值2.29元，最低估值1.02元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.29(2.29)3.042.331.84
最低值1.02(1.02)0.921.361.13
平均值1.56(1.57)1.891.871.49
中位數1.52(1.55)1.7821.49

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值70.40億87.52億59.21億48.61億
最低值47.21億44.19億51.26億48.61億
平均值54.30億61.94億54.35億48.61億
中位數52.55億61.82億53.48億48.61億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.13-0.28-0.300.150.95
營業收入8.32億7.61億8.10億10.71億20.69億

詳細資訊請看美股內頁：
科爾礦業(CDE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCDE

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