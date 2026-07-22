盤中速報 - 費城半導體大跌1.89%，報12122.88點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間22日09:30，費城半導體下跌233.28點（或1.89%），暫報12122.88點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.41%
- 近 1 月：-13.85%
- 近 3 月：+28.08%
- 近 6 月：+53.64%
- 今年以來：+74.44%
焦點個股
費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領跌。安可(AMKR-US)下跌3.7%；科林研發(LRCX-US)下跌3.56%；泰瑞達(TER-US)下跌3.51%；英特爾(INTC-US)下跌3.32%；應用材料(AMAT-US)下跌3.31%。
部分成分股表現相對穩健，高通(QCOM-US)上漲1.87%。
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