鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.89%，報12122.88點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間22日09:30，費城半導體下跌233.28點（或1.89%），暫報12122.88點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.41%
  • 近 1 月：-13.85%
  • 近 3 月：+28.08%
  • 近 6 月：+53.64%
  • 今年以來：+74.44%

焦點個股


費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領跌。安可(AMKR-US)下跌3.7%；科林研發(LRCX-US)下跌3.56%；泰瑞達(TER-US)下跌3.51%；英特爾(INTC-US)下跌3.32%；應用材料(AMAT-US)下跌3.31%。

部分成分股表現相對穩健，高通(QCOM-US)上漲1.87%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體12330.80-0.21%
安可67.78+1.57%
科林研發318.085-1.22%
泰瑞達369.77-1.14%
英特爾105.28-0.16%
應用材料556.84-1.37%
高通176.79+1.90%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty