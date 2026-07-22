鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至20.44元，預估目標價為207.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2026年EPS預估：中位數由20.08元上修至20.44元，其中最高估值28.85元，最低估值11.76元，預估目標價為207.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|28.85(28.4)
|29.26
|23.7
|21.56
|最低值
|11.76(11.76)
|8.61
|9.1
|21.56
|平均值
|20.65(20.15)
|18.74
|17.45
|21.56
|中位數
|20.44(20.08)
|18.84
|16.94
|21.56
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,946.79億
|1,818.23億
|1,736.62億
|最低值
|1,339.35億
|1,131.08億
|1,232.96億
|平均值
|1,547.66億
|1,466.23億
|1,469.29億
|中位數
|1,521.23億
|1,450.86億
|1,433.09億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.97
|23.27
|15.48
|4.99
|10.79
|營業收入
|1,119.44億
|1,701.18億
|1,472.62億
|1,431.18億
|1,321.89億
詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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