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鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至20.44元，預估目標價為207.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2026年EPS預估：中位數由20.08元上修至20.44元，其中最高估值28.85元，最低估值11.76元，預估目標價為207.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值28.85(28.4)29.2623.721.56
最低值11.76(11.76)8.619.121.56
平均值20.65(20.15)18.7417.4521.56
中位數20.44(20.08)18.8416.9421.56

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值1,946.79億1,818.23億1,736.62億
最低值1,339.35億1,131.08億1,232.96億
平均值1,547.66億1,466.23億1,469.29億
中位數1,521.23億1,450.86億1,433.09億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.9723.2715.484.9910.79
營業收入1,119.44億1,701.18億1,472.62億1,431.18億1,321.89億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPSX

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