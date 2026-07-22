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盤後速報 - 雙邦(6506)次交易(23)日除息1元，參考價17.4元

鉅亨網新聞中心

雙邦(6506-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為17.4元，相較今日收盤價18.40元，息值合計為1.0元，股息殖利率5.43%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 18.40 1.0 5.43% 0.0
2025/07/23 16.1 0.8 4.97% 0.0
2024/07/08 18.3 0.4 2.19% 0.0
2023/07/06 19.6 1.2 6.12% 0.0
2022/06/30 21.2 2.0 9.43% 0.0


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