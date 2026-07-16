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盤後速報 - 雙邦(6506)下週(7月23日)除息1元，預估參考價17.2元

鉅亨網新聞中心

雙邦(6506-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月16日)收盤價18.20元計算，預估參考價為17.2元，息值合計為1.0元，股息殖利率5.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

雙邦(6506-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為塗佈貼合、高分子化學品、TPU。近5日股價下跌2.13%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 18.20 1.0 5.49% 0.0
2025/07/23 16.1 0.8 4.97% 0.0
2024/07/08 18.3 0.4 2.19% 0.0
2023/07/06 19.6 1.2 6.12% 0.0
2022/06/30 21.2 2.0 9.43% 0.0

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集中市場加權指數45624.98-0.01%
雙邦18.2-1.09%

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