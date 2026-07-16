盤後速報 - 雙邦(6506)下週(7月23日)除息1元，預估參考價17.2元
鉅亨網新聞中心
雙邦(6506-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月16日)收盤價18.20元計算，預估參考價為17.2元，息值合計為1.0元，股息殖利率5.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
雙邦(6506-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為塗佈貼合、高分子化學品、TPU。近5日股價下跌2.13%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|18.20
|1.0
|5.49%
|0.0
|2025/07/23
|16.1
|0.8
|4.97%
|0.0
|2024/07/08
|18.3
|0.4
|2.19%
|0.0
|2023/07/06
|19.6
|1.2
|6.12%
|0.0
|2022/06/30
|21.2
|2.0
|9.43%
|0.0
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