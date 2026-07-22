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盤後速報 - 志豐(3206)次交易(23)日除息1.5元，參考價33.9元

鉅亨網新聞中心

志豐(3206-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

首日參考價為33.9元，相較今日收盤價35.40元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.24%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 35.40 1.5 4.24% 0.0
2025/07/24 37.8 2.5 6.61% 0.0
2024/07/17 50.1 2.5 4.99% 0.0
2023/08/24 49.2 2.2 4.47% 0.0
2022/08/25 28.9 1.8 6.23% 0.0


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