盤後速報 - 志豐(3206)次交易(23)日除息1.5元，參考價33.9元
鉅亨網新聞中心
志豐(3206-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
首日參考價為33.9元，相較今日收盤價35.40元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.24%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|35.40
|1.5
|4.24%
|0.0
|2025/07/24
|37.8
|2.5
|6.61%
|0.0
|2024/07/17
|50.1
|2.5
|4.99%
|0.0
|2023/08/24
|49.2
|2.2
|4.47%
|0.0
|2022/08/25
|28.9
|1.8
|6.23%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 志豐(3206)下週(7月23日)除息1.5元，預估參考價35.3元
- 盤中速報 - 志豐(3206)大漲8.48%，報40.95元
- 盤中速報 - 志豐(3206)急拉3.05%報38.85元，成交130張
- 盤中速報 - 志豐(3206)急跌-3.01%報37.2元，成交39張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇