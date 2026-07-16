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盤後速報 - 志豐(3206)下週(7月23日)除息1.5元，預估參考價35.3元

鉅亨網新聞中心

志豐(3206-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(7月16日)收盤價36.80元計算，預估參考價為35.3元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

志豐(3206-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為蜂鳴器、揚聲器、喇叭、麥克風、耳機之製造及銷售。通訊配件之製造及銷售。近5日股價下跌4.66%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 36.80 1.5 4.08% 0.0
2025/07/24 37.8 2.5 6.61% 0.0
2024/07/17 50.1 2.5 4.99% 0.0
2023/08/24 49.2 2.2 4.47% 0.0
2022/08/25 28.9 1.8 6.23% 0.0

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