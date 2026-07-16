盤後速報 - 志豐(3206)下週(7月23日)除息1.5元，預估參考價35.3元
鉅亨網新聞中心
志豐(3206-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(7月16日)收盤價36.80元計算，預估參考價為35.3元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
志豐(3206-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為蜂鳴器、揚聲器、喇叭、麥克風、耳機之製造及銷售。通訊配件之製造及銷售。近5日股價下跌4.66%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|36.80
|1.5
|4.08%
|0.0
|2025/07/24
|37.8
|2.5
|6.61%
|0.0
|2024/07/17
|50.1
|2.5
|4.99%
|0.0
|2023/08/24
|49.2
|2.2
|4.47%
|0.0
|2022/08/25
|28.9
|1.8
|6.23%
|0.0
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