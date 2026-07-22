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盤後速報 - 王道銀行(2897)次交易(23)日除息0.52元，參考價9.98元

鉅亨網新聞中心

王道銀行(2897-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.52元。

首日參考價為9.98元，相較今日收盤價10.50元，息值合計為0.52元，股息殖利率4.95%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 10.50 0.52 4.95% 0.0
2025/07/10 9.35 0.5 5.35% 0.0
2024/07/24 10.75 0.44124 4.1% 0.0
2023/07/27 10.25 0.38 3.71% 0.0
2022/07/19 8.22 0.2999 3.65% 0.0


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