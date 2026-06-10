營收速報 - 王道銀行(2897)5月營收10.47億元年增率高達39.86％
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今年1-5月累計營收為52.66億元，累計年增率34.69%。
最新價為10.4元，近5日股價上漲5%，相關金融保險上漲9.55%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+24221 張
- 外資買賣超：+24678 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-457 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|10.47億
|40%
|-0%
|26/4
|10.48億
|29%
|9%
|26/3
|9.66億
|38%
|19%
|26/2
|8.15億
|7%
|-41%
|26/1
|13.90億
|56%
|93%
|25/12
|7.21億
|6%
|-18%
王道銀行(2897-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H101021 商業銀行業。H301011 證券商。H601011 人身保險代理人、H601021 財產保險代理人。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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