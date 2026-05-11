營收速報 - 王道銀行(2897)4月營收10.48億元年增率高達29.44％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為42.18億元，累計年增率33.46%。
最新價為10.25元，近5日股價上漲0.5%，相關金融保險上漲4.02%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7483 張
- 外資買賣超：+7353 張
- 投信買賣超：+56 張
- 自營商買賣超：+74 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|10.48億
|29%
|9%
|26/3
|9.66億
|38%
|19%
|26/2
|8.15億
|7%
|-41%
|26/1
|13.90億
|56%
|93%
|25/12
|7.21億
|6%
|-18%
|25/11
|8.75億
|40%
|24%
王道銀行(2897-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H101021 商業銀行業。H301011 證券商。H601011 人身保險代理人、H601021 財產保險代理人。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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