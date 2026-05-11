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營收速報 - 王道銀行(2897)4月營收10.48億元年增率高達29.44％

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王道銀行(2897-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣10.48億元，年增率29.44%，月增率8.55%。

今年1-4月累計營收為42.18億元，累計年增率33.46%。

最新價為10.25元，近5日股價上漲0.5%，相關金融保險上漲4.02%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+7483 張
  • 外資買賣超：+7353 張
  • 投信買賣超：+56 張
  • 自營商買賣超：+74 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 10.48億 29% 9%
26/3 9.66億 38% 19%
26/2 8.15億 7% -41%
26/1 13.90億 56% 93%
25/12 7.21億 6% -18%
25/11 8.75億 40% 24%

王道銀行(2897-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H101021 商業銀行業。H301011 證券商。H601011 人身保險代理人、H601021 財產保險代理人。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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