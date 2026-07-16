鉅亨網新聞中心
王道銀行(2897-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.52元。
以今日(7月16日)收盤價10.55元計算，預估參考價為10.03元，息值合計為0.52元，股息殖利率4.93%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
王道銀行(2897-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為H101021 商業銀行業。H301011 證券商。H601011 人身保險代理人、H601021 財產保險代理人。近5日股價下跌0.94%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|10.55
|0.52
|4.93%
|0.0
|2025/07/10
|9.35
|0.5
|5.35%
|0.0
|2024/07/24
|10.75
|0.44124
|4.1%
|0.0
|2023/07/27
|10.25
|0.38
|3.71%
|0.0
|2022/07/19
|8.22
|0.2999
|3.65%
|0.0
下一篇