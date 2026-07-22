盤後速報 - 星亞(7753)下週(7月29日)除息1.5元，預估參考價38.75元
鉅亨網新聞中心
星亞(7753-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(7月22日)收盤價40.25元計算，預估參考價為38.75元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
星亞(7753-TW)所屬產業為光電業，主要業務為數位顯示系統。視覺燈光系統。以上各項目及其系統產品之研發設計製造銷售及售後服務。近5日股價下跌3.73%，櫃買市場加權指數下跌6.25%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/29
|40.25
|1.5
|3.73%
|0.0
|2025/09/01
|63.0
|1.326
|2.1%
|0.0
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