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盤後速報 - 星亞(7753)下週(7月29日)除息1.5元，預估參考價38.75元

鉅亨網新聞中心

星亞(7753-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(7月22日)收盤價40.25元計算，預估參考價為38.75元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

星亞(7753-TW)所屬產業為光電業，主要業務為數位顯示系統。視覺燈光系統。以上各項目及其系統產品之研發設計製造銷售及售後服務。近5日股價下跌3.73%，櫃買市場加權指數下跌6.25%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/29 40.25 1.5 3.73% 0.0
2025/09/01 63.0 1.326 2.1% 0.0

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