盤後速報 - 伊雲谷(6689)下週(7月29日)除息2元，預估參考價60.0元
鉅亨網新聞中心
伊雲谷(6689-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月22日)收盤價62.00元計算，預估參考價為60.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
伊雲谷(6689-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為雲端服務。其他。近5日股價下跌0.8%，集中市場加權指數下跌1.13%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/29
|62.00
|2.0
|3.23%
|0.0
|2025/07/30
|81.1
|2.0
|2.47%
|0.0
|2024/07/30
|108.0
|2.0
|1.85%
|0.0
|2023/07/17
|133.0
|2.8
|2.11%
|0.0
|2022/07/11
|219.5
|2.5
|1.14%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 伊雲谷(6689)急拉3.37%報73.3元，成交41張
- 盤中速報 - 伊雲谷(6689)急拉3.67%報76.0元，成交453張
- 盤中速報 - 伊雲谷(6689)大漲7.83%，報77.1元
- 盤中速報 - 伊雲谷(6689)急拉3.03%報73.3元，成交136張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇