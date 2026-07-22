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盤後速報 - 伊雲谷(6689)下週(7月29日)除息2元，預估參考價60.0元

鉅亨網新聞中心

伊雲谷(6689-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月22日)收盤價62.00元計算，預估參考價為60.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

伊雲谷(6689-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為雲端服務。其他。近5日股價下跌0.8%，集中市場加權指數下跌1.13%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/29 62.00 2.0 3.23% 0.0
2025/07/30 81.1 2.0 2.47% 0.0
2024/07/30 108.0 2.0 1.85% 0.0
2023/07/17 133.0 2.8 2.11% 0.0
2022/07/11 219.5 2.5 1.14% 0.0

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