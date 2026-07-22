盤後速報 - 曜越(3540)下週(7月29日)除息0.26元，預估參考價21.14元
鉅亨網新聞中心
曜越(3540-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.26元。
以今日(7月22日)收盤價21.40元計算，預估參考價為21.14元，息值合計為0.26元，股息殖利率1.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
曜越(3540-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為機殼。電源供應器。其他電腦周邊(散熱器)。近5日股價下跌2.93%，櫃買市場加權指數下跌6.25%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/29
|21.40
|0.2574
|1.2%
|0.0
|2024/07/04
|48.45
|0.8963
|1.85%
|0.0
|2023/06/29
|48.55
|0.2981
|0.61%
|0.0
|2022/07/04
|23.9
|1.6
|6.69%
|0.0
|2021/09/22
|55.6
|3.4919
|6.28%
|0.9977
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