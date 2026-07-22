鉅亨速報

盤後速報 - 曜越(3540)下週(7月29日)除息0.26元，預估參考價21.14元

鉅亨網新聞中心

曜越(3540-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.26元。

以今日(7月22日)收盤價21.40元計算，預估參考價為21.14元，息值合計為0.26元，股息殖利率1.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

曜越(3540-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為機殼。電源供應器。其他電腦周邊(散熱器)。近5日股價下跌2.93%，櫃買市場加權指數下跌6.25%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/29 21.40 0.2574 1.2% 0.0
2024/07/04 48.45 0.8963 1.85% 0.0
2023/06/29 48.55 0.2981 0.61% 0.0
2022/07/04 23.9 1.6 6.69% 0.0
2021/09/22 55.6 3.4919 6.28% 0.9977

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數44825.78+1.34%
曜越21.4-0.47%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty