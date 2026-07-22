鉅亨速報

盤後速報 - 弘塑(3131)下週(7月29日)除息46.08元，預估參考價2963.92元

鉅亨網新聞中心

弘塑(3131-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利46.08元。

以今日(7月22日)收盤價3010.00元計算，預估參考價為2963.92元，息值合計為46.08元，股息殖利率1.53%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

弘塑(3131-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體及積體電路製造設備之工程承包、製造、買賣及維修工程。化學品：工業級、試藥級、電子級混酸（蝕刻液）、電鑄藥液。半導體相關之機械安裝、電子零組件製造。近5日股價下跌1.81%，櫃買市場加權指數下跌6.25%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/29 3010.00 46.0845 1.53% 0.0
2025/07/29 1510.0 22.0 1.46% 0.0
2024/07/30 1465.0 16.0 1.09% 0.0
2023/07/27 649.0 18.0 2.77% 0.0
2022/07/28 244.5 17.0 6.95% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數44825.78+1.34%
弘塑3010+0.67%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty