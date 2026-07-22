盤後速報 - 高雄銀(2836)下週(7月29日)除權息0.5元，預估參考價12.28元
鉅亨網新聞中心
高雄銀(2836-TW)下週(7月29日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利0.1元，合計股利0.5元。
以今日(7月22日)收盤價12.80元計算，預估參考價為12.28元，權息值合計為0.52元，股息殖利率3.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
高雄銀(2836-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為代理市庫,存款,授信,外匯,信託,投資等金融業務。近5日股價上漲0.8%，集中市場加權指數下跌1.13%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/29
|12.80
|0.4
|3.13%
|0.1
|2025/07/24
|12.3
|0.3
|2.44%
|0.3
|2024/08/14
|12.55
|0.3
|2.39%
|0.3
|2023/08/02
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.3
|2022/07/28
|14.3
|0.4
|2.8%
|0.3
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