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盤後速報 - 高雄銀(2836)下週(7月29日)除權息0.5元，預估參考價12.28元

鉅亨網新聞中心

高雄銀(2836-TW)下週(7月29日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利0.1元，合計股利0.5元。

以今日(7月22日)收盤價12.80元計算，預估參考價為12.28元，權息值合計為0.52元，股息殖利率3.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

高雄銀(2836-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為代理市庫,存款,授信,外匯,信託,投資等金融業務。近5日股價上漲0.8%，集中市場加權指數下跌1.13%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/29 12.80 0.4 3.13% 0.1
2025/07/24 12.3 0.3 2.44% 0.3
2024/08/14 12.55 0.3 2.39% 0.3
2023/08/02 0.0 0.0 0.0% 0.3
2022/07/28 14.3 0.4 2.8% 0.3

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