鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-22 19:13

台股今 (22) 日終場收 44825.78 點，上漲 592.91 點，成交量 9826.45 億元，連續 3 天未突破兆元。其中外資終結連 13 賣，買超約 173.43 億元，大買 00403A 主動統一升級 50 12.1 萬張、00981A 主動統一台股增長 5.3 萬張、00631L 元大台灣 50 正 2 4.6 萬張，緯創 2.4 萬張。至於今天下跌 10 元作收的台積電 ，又遭到外資反手賣超 3538 張。

台股連續 2 個交易日展開大反攻，漲點達 2376.08 點，僅管今天未能成功站上 4 萬 5，但盤中大漲近 1100 點，最高來到 45323.75 點，已回補上周五暴跌近 3 千點的跳空缺口。

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觀察三大法人近期動向，合計買超約 319.38 億元，外資及投信同站買方，自營商獨佔賣方，其中外資由賣轉買，買超約 173.43 億元；投信則買超約 169.92 億元；自營商由買轉賣，賣超約 23.97 億元。

外資大舉買入 00403A 主動統一升級 50 12.1 萬張、00981A 主動統一台股增長 5.3 萬張、00631L 元大台灣 50 正 2 4.6 萬張，也買超 009816 凱基台灣 TOP50 4.4 萬張、凱基金 3.8 萬張、00405A 主動富邦台灣龍耀 2.7 萬張，並敲進元大高股息 2.5 萬張、元大金 2.5 萬張、緯創 2.4 萬張，以及買入大成鋼 2.4 萬張。

外資主要賣出漢翔 2.8 萬張、中纖 2.2 萬張、南茂 1.5 萬張，也賣超統一 1.4 萬張、華南金 1.1 萬張、力積電 8589 張，並賣出友達 8152 張、華邦電 7758 張、第一金 7109 張，以及賣超中石化 6855 張。

投信大舉買入華南金 1.0 萬張、彰銀 9570 張、第一金 8602 張，也買超永豐金 7471 張、興富發 6520 張、兆豐金 5961 張，並敲進台新新光金 5541 張、統一 4687 張、大成鋼 4112 張，以及買入南亞 3266 張。