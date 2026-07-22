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盤中速報 - 集中市場加權指數上漲888.23點至45121.1點，漲幅2.01%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間22日09:55，集中市場加權指數上漲888.23點（或2.01%），暫報45121.10點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.13%
  • 近 1 月：-4.8%
  • 近 3 月：+17.62%
  • 近 6 月：+41.56%
  • 今年以來：+52.72%

焦點個股


車用記憶體概念領漲+7.50%。其中 華邦電(2344-TW) 上漲 9.97% ; 旺宏(2337-TW) 上漲 9.76% ; 力旺(3529-TW) 上漲 9.3% 。

科技股概念領漲+7.38%。其中 華新科(2492-TW) 上漲 9.89% ; 緯創(3231-TW) 上漲 9.7% ; 聯電(2303-TW) 上漲 6.69% 。


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台股指數台股盤中指數走勢集中市場加權指數車用記憶體科技股

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集中市場加權指數44937.68+1.59%
華邦電171+9.97%
旺宏135+9.76%
力旺2580+9.09%
華新科300+9.89%
緯創164+9.70%
聯電141+4.83%

鉅亨贏指標

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#極短線強勢

偏弱
力旺

53.85%

勝率
偏弱
旺宏

90%

勝率

#定海雙針

偏弱
華邦電

87.5%

勝率
偏弱
旺宏

90%

勝率

#一紅吃三黑

偏弱
華邦電

87.5%

勝率

#指標剛突破

偏弱
旺宏

90%

勝率

#動能均線獲利股

偏弱
華邦電

87.5%

勝率
偏弱
旺宏

90%

勝率

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