盤中速報 - 電機機械股價指數類股表現強勁，漲幅2.09%，總成交額5.97億
鉅亨網新聞中心
台股今日電機機械類股表現強勁，22日12:34相關指數上漲2.09%，總成交額5.97億元，大盤占比0.38%。
該產業上漲家數33、下跌家數11、平盤家數4。領漲個股榮田(7709-TW)22日12:07股價上漲7.2元，報79.4元，漲幅9.97%。
電機機械股價指數近5日下跌5.56%，櫃買市場加權指數下跌6.25%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-5.56%
|-6.25%
|近一月
|-10.63%
|-14.56%
|近三月
|-1.29%
|-2.2%
|近六月
|-1.64%
|+30.29%
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