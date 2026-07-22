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盤中速報 - 電機機械股價指數類股表現強勁，漲幅2.09%，總成交額5.97億

鉅亨網新聞中心

台股今日電機機械類股表現強勁，22日12:34相關指數上漲2.09%，總成交額5.97億元，大盤占比0.38%。

該產業上漲家數33、下跌家數11、平盤家數4。領漲個股榮田(7709-TW)22日12:07股價上漲7.2元，報79.4元，漲幅9.97%。

電機機械股價指數近5日下跌5.56%，櫃買市場加權指數下跌6.25%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -5.56% -6.25%
近一月 -10.63% -14.56%
近三月 -1.29% -2.2%
近六月 -1.64% +30.29%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數44825.78+1.34%
榮田79.4+9.97%

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