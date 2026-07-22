盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.24%，總成交額2.05億
鉅亨網新聞中心
台股今日化學工業類股表現強勁，22日10:04相關指數上漲2.24%，總成交額2.05億元，大盤占比0.21%。
該產業上漲家數9、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股晶呈科技(4768-TW)22日10:01股價上漲15.5元，報312.5元，漲幅5.22%。
化學股價指數近5日下跌8.18%，櫃買市場加權指數下跌6.25%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-8.18%
|-6.25%
|近一月
|-9.11%
|-14.56%
|近三月
|-15.41%
|-2.2%
|近六月
|-6.07%
|+30.29%
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