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盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.24%，總成交額2.05億

鉅亨網新聞中心

台股今日化學工業類股表現強勁，22日10:04相關指數上漲2.24%，總成交額2.05億元，大盤占比0.21%。

該產業上漲家數9、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股晶呈科技(4768-TW)22日10:01股價上漲15.5元，報312.5元，漲幅5.22%。

化學股價指數近5日下跌8.18%，櫃買市場加權指數下跌6.25%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -8.18% -6.25%
近一月 -9.11% -14.56%
近三月 -15.41% -2.2%
近六月 -6.07% +30.29%

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