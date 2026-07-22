盤中速報 - 通信網路類股表現強勁，漲幅2.09%，總成交額156.32億
鉅亨網新聞中心
台股今日通信網路業類股表現強勁，22日12:49相關指數上漲2.09%，總成交額156.32億元，大盤占比1.96%。
該產業上漲家數35、下跌家數8、平盤家數1。領漲個股全新(2455-TW)22日12:44股價上漲29.5元，報324.5元，漲幅10%。
通信網路近5日上漲0.76%，集中市場加權指數下跌1.13%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.76%
|-1.13%
|近一月
|-8.22%
|-4.8%
|近三月
|-2.18%
|+17.62%
|近六月
|+26.74%
|+41.56%
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