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盤中速報 - 通信網路類股表現強勁，漲幅2.09%，總成交額156.32億

鉅亨網新聞中心

台股今日通信網路業類股表現強勁，22日12:49相關指數上漲2.09%，總成交額156.32億元，大盤占比1.96%。

該產業上漲家數35、下跌家數8、平盤家數1。領漲個股全新(2455-TW)22日12:44股價上漲29.5元，報324.5元，漲幅10%。

通信網路近5日上漲0.76%，集中市場加權指數下跌1.13%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路 集中市場加權指數
近一週 +0.76% -1.13%
近一月 -8.22% -4.8%
近三月 -2.18% +17.62%
近六月 +26.74% +41.56%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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