鉅亨網編輯林羿君 2026-07-21 18:39

《日經新聞》引述消息人士報導，台積電 (2330-TW) (TSM-US) 已就 2027 年晶圓代工價格調漲最高達 10% 一事與客戶展開討論，藉此因應日益攀升的製成與生產成本。

台積電傳明年起調漲晶圓代工價 漲幅最高10%。(圖:shutterstock)

報導指出，身為輝達與蘋果的主要晶片代工廠，台積電自 6 月起便展開相關協商，並於本月敲定幅度介於 5% 至 10% 的基礎價格調漲方案。這項調整將自明年起生效，涵蓋先進製程與成熟製程半導體。

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台積電及其他晶片製造商正疲於應付生產所需各項原物料、設備與電力等繁多項目的飆漲成本。本月初，台積電上修了 2026 年的資本支出預測，以因應強勁的 AI 需求以及擴產成本的增加，特別是在其推進高達 2,650 億美元的亞利桑那州擴廠計畫之際。

身為 Alphabet 與亞馬遜等全球科技巨擘的晶片代工夥伴，台積電長期以來向來抗拒相鄰記憶體產業那種劇烈波動的價格循環，並始終如一地透過長期的產業多空循環與客戶維持緊密合作夥伴關係。

然而，中東衝突所引發的全球供應鏈中斷，以及狂飆的 AI 產業需求，正推高各項成本並對台積電施加壓力，迫使其加速全球產能布建。

《日經新聞》指出，台積電將價格調漲延後至 2027 年，是為了給予客戶充足的調適時間。

台積電總裁魏哲家今年 7 月在公布優於預期的財報後向分析師表示：「我們不會突襲式調漲價格。我們是靠著創造價值來贏得利潤，並確保我們的獲利與毛利率足以支撐長期的永續擴張，這對客戶與台積電雙方都有利，這就是我們的經營哲學。」

包括輝達（Nvidia）在內的客戶，曾要求台積電加快擴產速度，因為市場擔心 AI 加速器及資料中心所需其他零組件供應出現瓶頸。為此，台積電已推動包括亞利桑那州廠在內的大型投資計畫，該計畫被稱為美國史上最大規模的外國直接投資案。

台積電甫公布 6 月季度營收與獲利均優於市場預期，並上調成長展望，但公司仍認為，要滿足所有客戶訂單需求仍面臨挑戰。台積電稱之為「人工智慧大趨勢」的浪潮，預計至少未來幾年仍將持續推動公司成長。